Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alena Aigelsreiter im Übungsmodus: Sie kündigt ihren Job als Chirurgin und will mit Patienten „probieren statt operieren“ © Oliver Wolf

So etwas nennt man wohl eine Bilderbuchkarriere. Alena Aigelsreiter ist 30 Jahre alt, hat sowohl Matura als auch Medizinstudium mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Mit ihrer Facharztausbildung für Neurochirurgie hat sie 2012 in Klagenfurt begonnen und dann in Graz abgeschlossen, wo sie bis vor Kurzem auf der Uniklinik tätig war.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.