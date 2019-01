Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt nach dem Überfall auf den Trafikanten © Jürgen Fuchs

Einem vermummten Mann sah sich am Samstag ein 76-jähriger Trafikant in seinem Geschäft in Völkermarkt gegenüber. Der Unbekannte zückte ein Messer und bedrohte wortlos den Trafikanten. Dieser behielt die Nerven, machte keinerlei Anstalten, dem Räuber Geld oder Rauchwaren zu geben. Das dürfte den Maskierten so verunsichert haben, dass er ohne Beute die Trafik verließ.