Von Detektivin überführt Diebisches Pärchen hatte es auf Rasierklingen abgesehen

Freitag gegen 13 Uhr stahlen ein 40-jähriger Mann und seine 34-jährige Ehefrau – beide aus Montenegro – in einem Geschäft in Völkermarkt insgesamt 15 Packungen Rasierklingen im Wert von mehreren hundert Euro. Sie verstauten diese in einer eigens präparierten Tasche. Danach verließen sie das Geschäft ohne zu bezahlen und wollten mit einem Pkw vom Parkplatz fahren. Eine Detektivin hatte den Diebstahl jedoch beobachtet und hinderte das Ehepaar am Wegfahren.