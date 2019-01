Facebook

Frühstück mit Aussicht auf eine Barriere aus Siloballen © Budai

Das neue Jahr ist kaum eine Woche alt, da werfen wir noch einmal einen Blick zurück auf 2018 – genauer gesagt: auf die am besten geklickten Geschichten aus den letzten zwölf Monaten. Die Themenvielfalt könnte dabei nicht unterschiedlicher sein.

Nicht ganz die Top 10 der meist geklickten Artikel erreicht haben etwa die Geschichten rund um die ATV-Sendung „Pfusch am Bau“.

Aber auch die Geschichte einer Bleiburgerin, die seit 2009 auf der – bislang vergeblichen – Suche nach einer Arbeit ist und jeden Euro zweimal umdreht, hat die Online-Leser bewegt.

Dann interessierte man sich noch für den riesigen Flohmarkt, den Ernst Krispel auf einem mehr als 10.000 Quadratmeter großen Areal veranstaltete sowie für die Verhaftung eines Unterkärntner Waffenhändlers im Dezember. Details wurden aus kriminaltaktischen Gründen jedoch nicht veröffentlicht.

Platz 10 - Lokal geplant

Das neue Stefitz-Stammhaus wird nahe der Autobahn gebaut © Budai Die Bevölkerung rätselte seit Langem, was aus dem großen Rohbau nach der Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost wird. Im November wurde bekannt, dass Familie Stefitz ein Restaurant mit Wiesenmarkt-Flair plant. Stelze und Bratwurst sollen dort für bis zu 500 Leute serviert werden.

Platz 9 - Aufführungsverbot

Als Konzert hätte die Jauntaler Trachtenkapelle Loibach das Musical Les Misérables im November in Bleiburg aufführen wollen. Zwei Wochen vor dem Konzert bekam die Kapelle ein Schreiben des Musikverlags, man musste die Veranstaltung absagen – nach zwei Jahren Vorbereitung.

Platz 8 - Kinderwunsch

Fritz Wetternig mit dem Ballon und der Wunschkarte Foto © KK/PRIVAT Hunderte Kilometer war ein Luftballon mit Grußkarte aus Selb in Deutschland unterwegs. Fritz Wetternig hat ihn im Jänner in Weizelsdorf gefunden. Der kleine Absender Levi wünschte sich eine Playmobil-Ritterburg für seinen Kindergarten. Sendet man die Karte zurück, wird er erfüllt.

Platz 7 - Tiefe Trauer

Bernhard Piuk verstarb im Alter von 46 Jahren © KK/FF VÖLKERMARKT Im Mai trauerte man in de Stadtgemeinde Völkermarkt um den Unternehmer Bernhard Piuk, Inhaber des gleichnamigen Gastroservices. Piuk hatte den Betrieb von seinem Vater übernommen und erfolgreich weitergeführt. Er starb überraschend im Alter von 46 Jahren. Ein trauriger Platz 7.

Platz 6 - Shopping Queen

Bereits 2015 war Larissa Marolt bei „Shopping Queen“ © WEICHSELBRAUN Keine Online-Top-Liste in Völkermarkt ohne Model und Schauspielerin Larissa Marolt. Auch dieses Jahr schaffte es die 26-Jährige in unsere meist geklickten Geschichten. Im Herbst war sie mit der VOX-Sendung „Shopping Queen“ in St. Kanzian und Klagenfurt unterwegs.

Platz 5 - Polizistenehe

Eine Liebe zwischen zwei Polizisten © MAGDALENA PUCHER FOTOGRAFIE Romantisch wird es auf Platz 5: Diensthundeführerin Susanne Aichholzer (34) und WEGA-Polizist Nicolas Graf (37) lernten sich vor sieben Jahren in Wien bei einem Polizeieinsatz kennen. Am 18. August gaben sie sich das Jawort und tauschten die Ringe am Griffner Schlossberg.

Platz 4 - Stadtrat hetzt

Ein unrühmliches Nachspiel hatte heuer die 10.-Oktober-Feier in Völkermarkt. Ein Stadtrat der FPÖ würdigte einen 17-jährigen zweisprachigen Schüler wegen seiner Rede und Herkunft in Sozialen Medien herab. Der Artikel wurde online oft angeklickt und diskutiert und landete daher auf Platz 4.

Platz 3 - Kinderarzt Kubelka

Christoph Kubelka landete auf unserem 3. Platz Foto © Markus Traussnig Der Völkermarkter Kinderarzt Christoph Kubelka, der in bunten Hemden ordiniert, sprach in einem Sommergespräch über Computersucht, Übergewicht, Passiv-Rauchen und kleine Männchen-Zeichnungen, woraus er den Entwicklungsgrad eines Kindes herauslesen könne.

Platz 2 - Tiere im See

Klopeiner See: Artenvielfalt Versteckt im Schilf, vorwiegend am Südwestufer, leben Würfel- und Ringelnattern am Klopeiner See. Naturschutzbund Selbst von Klopeiner See-Experten kaum zu finden und ungefährlich. „Sie beißen nie und haben eine Stinkdrüse zur Verteidigung“, weiß Helga Happ vom Reptilienzoo. Leserreporter Als Speisefisch wurde der Aal in den 1970er Jahren in den Klopeiner See eingesetzt. Da dieser bis zu 80 Jahre alt werden kann, lassen sich noch wenige Exemplare im See finden. Tauchschule Easy Dive 15 Fischarten leben im Klopeiner See, auch der Barsch. Tauchschule Easy Dive Raubfische, wie der Hecht, sind auch im Klopeiner See heimisch. Tauchschule Easy Dive Mit ihm leben im See Aitel, Aal, Brachse, Flussbarsch, Karpfen, Kaulbarsch, Laube, Renke, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Sonnenbarsch, Wels und Zander. Tauchschule Easy Dive Der Wels ist das größte Lebewesen im 48 Meter tiefen Klopeiner See. Im Schnitt sind sie zwischen einem bis eineinhalb Meter groß und 10 bis 50 Kilogramm schwer. Tauchschule Easy Dive Mehr als 100 Plankton-Arten kommen im Klopeiner See vor. Am Bild das Eudiaptomus gracilis, ein Zooplankton, das wohl nicht für den Menschen, dafür für Jungfische, eine Delikatesse ist. Kärntner Institut für Seenforschung Ein Hüpferling entdeckt im Klopeiner See Kärntner Institut für Seenforschung Eine Kieselalge Kärntner Institut für Seenforschung Eine Panzeralge. 17 Wasserpflanzen wurden im Klopeiner See dokumentiert Kärntner Institut für Seenforschung Eine andere Art der Panzeralge Kärntner Institut für Seenforschung Ein Rädertierchen Kärntner Institut für Seenforschung Das Tausendblatt gedeiht im Klopeiner See Kärntner Institut für Seenforschung Auch Teichmuscheln sind vom aufmerksamen Besucher zu finden Kärntner Institut für Seenforschung Auch Teichrosen schmücken den Unterkärntner See Kärntner Institut für Seenforschung Ein Wasserfloh Kärntner Institut für Seenforschung Die Keratella Cochlearis gehört zu den Rädertierchen und schwimmt ebenso im Klopeiner See Kärntner Institut für Seenforschung Eine Plage stellt der Sonnenbarsch da. Eingesetzt von Aquarium-Besitzern ist er aufgrund mangelender Feinde nunmehr in vielen Kärntner Seen heimisch. Der gefräßige Nesträuber ist kein gern gesehener Gast. Kärntner Institut für Seenforschung 1/19 Pflanzen, Fische und auch Schlangen auf unserem Platz 2 gelandet.

Platz 1 - Siloballen

Im April wehrte sich eine Anrainerin in Diex gegen einen zweiten Geflügelmaststall 100 Meter vor ihrer Haustür. Der Gemeindevorstand lehnte die Berufung zwar ab. Im August kam jedoch ein zusätzliches Problem auf die Anrainerin zu. An zwei Seiten ihrer Grundstücksgrenze entlang lagerten an die 100 Siloballen in Zweier- und Dreierreihen, an der Veranda mit ihrer Frühstücksterrasse und der Garage entlang sogar in zwei Lagen übereinander. Vermutet wurde ein „Bosheitsakt des Bauwerbers“. Dieser Streit war die meistgeklickte Geschichte im Bezirk Völkermarkt.

