Katharina Pletschko verstarb mit 99 Jahren. Im Vorjahr übernahm sie noch die Hauptrolle in einem Film.

„Das Thema ist ganz logisch: Eine Blume verwelkt und ein Mensch stirbt“, sagte die Katharina Pletschko über den Tod. Das war vor rund einem Jahr in einem Interview mit der Kleinen Zeitung. Damals spielte die Völkermarkterin in einem Film der Hospiz Österreich die Hauptrolle. Am Donnerstag verstarb Pletschko mit 99 Jahren. Dass der Tod sie früher oder später einholen werde, liege auf der Hand, meinte sie ebenfalls vor einem Jahr. Im Seniorenzentrum genoss sie ihren Lebensabend seit vier Jahren. Jeder Tag sei spannend und abwechslungsreich mit Kaffeetrinken, Kegeln, Basteln, Fernsehen und Besuchen. Ihren 100. Geburtstag hätte sie gerne noch erlebt. Dieser Wunsch blieb ihr jedoch verwehrt.

Die Begräbnisfeierlichkeiten finden am 5. Jänner um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Ruprecht statt.