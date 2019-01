Facebook

Fünf bis zehn Prozent der Verkehrsunfälle sind der Beeinträchtigung durch Alkohol zuzuschreiben © Petair

Die Sicherheit im Straßenverkehr ist leider nicht immer so gegeben, wie man es gerne hätte. Dabei spielt Alkohol am Steuer eine besonders gefährliche Rolle. Im Vorjahr kam es im Bezirk Völkermarkt zu neun Unfällen mit Lenkern unter Alkoholeinfluss. Dabei wurden neun Menschen verletzt, ums Leben kam zum Glück niemand. 2017 hatte man bei zwölf Alkoholunfällen ein Todesopfer und 14 Verletzte zu beklagen.

Laut einer Studie des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) lag der Anteil der Alkoholunfälle an Verkehrsunfällen im Zeitraum von 2013 bis 2017 im Bezirk Hermagor mit zehn Prozent am höchsten, gefolgt von Völkermarkt mit neun und Spittal mit 8,2 Prozent. In Villach lag der Anteil mit fünf Prozent und Klagenfurt mit 5,1 Prozent am niedrigsten. Der Durchschnittswert für Kärnten betrug 6,5 Prozent.

Alko-Unfälle im Bezirk 2018: 9 Unfälle, 9 Verletzte, kein Todesopfer

2017: 12 Unfälle, 14 Verletzte, 1 Todesopfer

2016: 22 Unfälle, 31 Verletzte, kein Todesopfer

2015: 14 Unfälle, 18 Verletzte, kein Todesopfer

2014: 20 Unfälle, 30 Verletzte, kein Todesopfer 194 Alkoholdelikte kamen im vergangenen Jahr im Bezirk Völkermarkt zur Anzeige. Das sind um drei weniger als 2017. Davon gingen 174 auf das Konto von Männern, in 20 Fällen wurden Frauen zur Anzeige gebracht.

2,7 Promille wurden als der höchste Wert 2018 bei einem Alkotest im Bezirk Völkermarkt gemessen – übrigens bei einer Frau. Nach dem Strafrecht gilt eine Alkoholisierung in diesem Ausmaß als volle Berauschung.