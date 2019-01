Der Entsorgungsunternehmen Gojer spendet für jeden Christbaum zwei Euro. Die vom Schmuck und Lametta befreiten Bäume können in Kohldorf abgegeben werden.

Pro Christbaum werden zwei Euro gespendet © KK/Gojer

Für jeden von Schmuck und Lametta befreiten Christbaum spendet das heimische Entsorgungsunternehmen Gojer zwei Euro für einen karitativen Zweck. Die Entsorgung übernimmt das Unternehmen am Standort Kohldorf kostenlos. Die Abgabemöglichkeit besteht ab sofort bis Ende Jänner. Bereits im Jahr 2012 wurde diese Aktion ins Leben gerufen. Im Vorjahr konnte beispielsweise ein namhafter Betrag dem Roten Kreuz übergeben werden.

Die Christbäume können während der Öffnungszeiten, Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 17 Uhr an den Standort in Kohldorf gebracht werden.