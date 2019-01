Facebook

Erich Letschnig wurde nur 66 Jahre alt © Rosina Katz-Logar

Der pensionierte Uhrmachermeister Erich Letschnig ist am Dienstag nach langer schwerer Krankheit verstorben. Er wurde nur 66 Jahre alt. Der gebürtige Lavamünder hat 1977 die Bleiburgerin Margarethe Uranschek geheiratet. Mit ihr führte er ein Geschäft am oberen Hauptplatz in Bleiburg. Nach seiner Pensionierung wurde das Uhrmachergeschäft, in dem Reparaturen möglich waren, zum Leidwesen der Menschen geschlossen. Der zweifache Familienvater hatte keinen Nachfolger gefunden.

Letschnig sorgte sich um die Wallfahrtskirche Heiligengrab, wo er auch Gründungsmitglied eines Orgelkomitees war. Der Trinkwasserbrunnen aus Krastaler Marmor am Fuße des Heiligengraber Hügels gelegen, wurde von ihm entworfen. Nachts ist der Brunnen in den Bleiburger Stadtfarben Gelb-Blau beleuchtet. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.