Völkermarkt, Haimburg 100 Jahre altes Dreikönigsspiel wird aufgeführt

Die Dorfgemeinschaft Haimburg führt 100 Jahre altes Dreikönigsspiel am Freitag in Völkermarkt und am Sonntag in Haimburg auf. Das Spiel wurde im Mießtal und in Bleiburg noch bis zu Schwelle ins 20. Jahrhundert aufgeführt.