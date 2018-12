Facebook

Die Polizei fand die Tasche bei einer Mülltonne © APA/Pfarrhofer

Am Samstag gegen 12.10 Uhr raubten bisher unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in Völkermarkt einer 56-jährigen Frau aus Gallizien die Handtasche. Die Frau hielt die Tasche an beiden Haltegriffen im Einkaufswagen fest, als sie plötzlich von hinten angerempelt wurde. In diesem Moment entriss ihr eine andere Person die Handtasche.