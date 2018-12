Facebook

Die Zahl der Privatkonkurse im Bezirk Völkermarkt ist im Jahr 2018 gestiegen © Gina Sanders - stock.adobe.com

Laut dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) gab es im abgelaufenen Jahr im Bezirk Völkermarkt einen Rückgang bei den Firmeninsolvenzen. Bei den Privatkonkursen kam es hingegen zu einer Steigerung. Sechs Insolvenzverfahren – vier Konkurse und zwei Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung – wurden über Unternehmen eröffnet. In fünf Fällen führten fünf Insolvenzanträge nicht zu Verfahrenseröffnungen, da die Schuldner über kein Vermögen verfügten.

„In Summe sind elf Unternehmen mit Verbindlichkeiten von 1,5 Millionen Euro insolvent. Die Insolvenzen sind gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent gesunken. 2017 gab es 18 Firmeninsolvenzen im Bezirk“, berichtet Barbara Wiesler-Hofer, die Leiterin des KSV 1870 Kärnten. Die Expertin analysiert: „Die Abweisungen mangels kostendeckenden Vermögens sind um zwei Fälle und die Zahl der Eröffnungen ist gegenüber dem Vorjahr um fünf Fälle gesunken. Bei den Eröffnungen ist seit Anfang des Jahres eine Zurückhaltung bei den Eigenanträgen beobachtbar. Es zeigt sich, dass die Gläubiger die Firmen in die Insolvenz schicken. Die Hälfte der Fälle wurde aufgrund ihrer Anträge eröffnet.“

Einige Details 6 Unternehmen schlitterten im Jahr 2018 im Bezirk Völkermarkt in die Insolvenz. Die Verbindlichkeiten betragen 1,5 Millionen Euro. Es gab vier Konkurse und zwei Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. 45 Privatkonkurse wurden im abgelaufenen Jahr im Bezirk Völkermarkt vom Kreditschutzverband von 1870 aufgelistet. Die Verbindlichkeiten werden in diesen Fällen insgesamt mit 9,3 Millionen Euro beziffert. 69 Prozent der privaten Konkurse gehen auf das Konto von Männern. In 31 Prozent der

Fälle sind Frauen betroffen. Wie der KSV 1870 errechnet hat, beträgt die durchschnittliche Verschuldung 206.667 Euro.

Die Verbindlichkeiten von 1,5 Millionen Euro sind im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent gesunken. 2017 betrugen die Verbindlichkeiten 2,3 Millionen Euro. Der größte Insolvenzfall im Bezirk Völkermarkt ist das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung „L.P.L. Lkw Personal Leasing e. U.“ in Bleiburg mit Verbindlichkeiten von 430.000 Euro. Hier wurde ein Sanierungsplan mit 25 Prozent angenommen. Der Betrieb wird fortgeführt. Es folgen das Konkursverfahren eines Schlossereibetriebes in Eberndorf mit Verbindlichkeiten in der Höhe von 430.000 Euro und das Konkursverfahren „PM Küchendesign GmbH“ in Bleiburg mit Verbindlichkeiten in der Höhe von 255.000 Euro. „Das Insolvenzgeschehen verhielt sich 2018 bei den Unternehmensinsolvenzen wie erwartet. Es ist sehr stark von Konjunktur und Zinsniveau bestimmt. Für die Konjunktur ist für 2019 derzeit mit keiner Eintrübung zu rechnen“, fasst Wiesler-Hofer ihre Einschätzung zusammen.