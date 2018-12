Kleine Zeitung +

Schwere Kopfverletzungen 32-Jähriger attackierte 36-Jährigen in Lokal

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde ein Mann (36) in einem Lokal in Griffen schwer verletzt. Ein 32-Jähriger verpasste ihm einen Schlag gegen den Oberkörper, dabei fiel er zu Boden und prallte mit dem Kopf am Fliesenboden auf.