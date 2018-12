Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Schulzentrum Kühnsdorf gibt es Probleme beim Raumklima © Rosina Katz-Logar

Ein ausgeglichenes Budget in der Höhe von 14,1 Millionen Euro wurde in der Gemeinderatssitzung in Eberndorf beschlossen. Alle Gebührenhaushalte, bis auf die Müllbeseitigung, konnten ausgeglichen budgetiert werden. Der Müll-Haushalt konnte nur mithilfe von Gemeindefinanzausgleichsmitteln in der Höhe von 242.200 Euro ausgeglichen erstellt werden. Der Abgang resultiert aus dem Aus- und Umbau des Altstoffsammelzentrums Kohldorf. 2016 ist der Gemeinderat von 150.000 Euro ausgegangen, die Umbaukosten belaufen sich jedoch mittlerweile auf 470.000 Euro. Im Rahmen der Budget-Diskussion wurden Baumängel im Schulzentrum Kühnsdorf besprochen. Einerseits müssen die Fenster saniert werden und andererseits wird kritisiert, dass es sehr heiß wird in der Schule.

Um eine Lösung zu finden, wurde die Schule von Experten begutachtet. Da es sich um ein Passivhaus handelt, braucht man mehr Energie für das Kühlen als für das Erwärmen. Der gewünschte Sonnenschutz würde also keine Verbesserung bringen. Der Missstand könnte nur durch den Einbau einer Klimaanlage behoben werden. Die installierte Klassenraumbelüftungsanlage bringt nur in den Wintermonaten Abkühlung. Der FP-Gemeindevorstand Kajetan Glantschnig sieht die Schuld bei der Bauaufsicht. Nun wird versucht, mittels eines Vergleiches mit den Baufirmen eine Lösung zu finden. Die Gemeinde möchte nach Möglichkeit nicht prozessieren.

Beschlossen wurde, dass der Bahnhof Kühnsdorf künftig den Namen „Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See“ tragen soll. In der Hoffnung, dass hier durch die Koralmbahn auch IC-Züge halten und der Bahnhof somit häufig das Ziel von Touristen sein wird. Die Gemeinderäte fassten zudem den Grundsatzbeschluss, dass die Feuerwehr Edling ein neues Einsatzboot erhält. Voraussetzung ist eine Förderung durch den Landesfeuerwehrverband.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.