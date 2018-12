Petzen Mit den Schneeschuhen auf den Berg

Der Geopark Karawanken/Karavanke startet in die Wintersaison. Zwei Schneeschuhwandern finden in den nächsten Tagen statt.

Im Sommer, aber auch im Winter lädt der Geopark Karawanken/Karavanke zu Wanderungen ein. Am 29. Dezember und am 5. Jänner finden nun zwei Winterwanderungen statt. Am 29. Dezember geht es auf den Stroppitzberg. Dabei werden 386 Höhenmeter mit den Schneeschuhen absolviert. Sieben Kilometer werden zurückgelegt, die Wanderung dauert in etwa fünf Stunden. Am 5. Jänner ist dann der Große Kopf (Velika glava) das Wanderziel. In vier Stunden Gehzeit geht es 490 Meter hinauf und gleich viele Höhenmeter hinunter. Bei dieser fünf Kilometer langen Tour wird eine Liftkarte benötigt.

Auf einen Blick Treffpunkt: 8 Uhr, Parkplatz/Talstation Petzen Bergbahnen. Verbindliche Anmeldung bis jeweils zwei Tage vorher unter 0664/54 11 882. Je nach Wetterverhältnissen kann die Tour kurzfristig geändert oder abgesagt werden. Kosten: 15 Euro pro Person Ausrüstung: Schneeschuhe, Steigeisen, LVS – Gerät, Stirnlampe, feste und wasserdichte Winterschuhe, warme Handschuhe, Sonnencreme, Sonnenbrille, Wanderstöcke, Wechselkleidung, Getränke und Jause und Reisepass.