Am ersten Christtag findet in der Neuen Burg die inzwischen traditionelle X-Mas-Party statt. Um 20 Uhr geht es los.

Die Organisatoren Gernot Waldner, Helmut Brunner und Martin Terbul (von links) freuen sich auf die Party © Vallant

Rockige Weihnachten sind garantiert, wenn sich am Dienstag, dem 25. Dezember, um 20 Uhr die Türen der Neuen Burg zur traditionellen X-Mas-Party öffnen.

Die inzwischen traditionelle Party am ersten Christtag wurde von Gernot Waldner, Martin Terbul und Heli Brunner organisiert und ist ein Treffpunkt für Junge und Junggebliebene. Neben Fixstarter „Meilenstein" sind heuer auch wieder „MeetU" mit von der Partie.

Eintrittskarten gibt es im Bierbaron in Völkermarkt um 10 Euro (Vorverkauf), an der Abendkasse um 15 Euro.