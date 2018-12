Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Scheck konnte schon überreicht werden © KK/Privat

Am Gajschek-Hof in Grablach bei Bleiburg leuchten in der Adventzeit Tausende kleine Lichter und verwandeln die Liegenschaft in ein Lichtermeer. Michael Gajschek und seine Familie laden jedes Jahr an den Adventwochenenden zum Adventzauber. Tradition hat auch der „Spendenaktionstag“ gemeinsam mit der Raiffeisenbank Bleiburg. Heuer wurde mit der Aktion „Licht ins Dunkel“ eine Familie aus dem Bezirk Völkermarkt unterstützt. Hunderte Besucher kamen am Samstag zu diesem Aktionstag und sorgten für einen Rekordbesuch. Am Ende konnten 3303,99 Euro übergeben werden.