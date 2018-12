Facebook

Um den Griffner Ortskern für Besucher attraktiver zu gestalten, beschließt der Gemeinderat, rund 800.000 Euro in die Neugestaltung zu investieren © Markus Traussnig

"Das Projekt Ortskernbelebung wurde vor der Sitzung gut aufbereitet und geprüft“, sagt der Griffner Bürgermeister Josef Müller. Im Februar könne mit den Baumaßnahmen begonnen werden. In die Sanierung des Burgstadels als Kultur-, Geschichte- und Tourismushaus sowie in die Kirchplatz-Neugestaltung als Kommunikationsplatz würden im Jahr 2019 rund 800.000 Euro fließen. „Unser Ziel ist es, den Ort zu beleben und für Besucher attraktiver zu machen“, sagt Müller. Durch gut durchdachte Baumaßnahmen soll der barrierefreie Kirchplatz zu einem Zentrum des Ortes werden. In den Burgstadel werde der Verschönerungsverein Markt Griffen einziehen. Außerdem wird im Haus den Besuchern eine öffentliche WC- Anlage zur Verfügung stehen und im Obergeschoß ein rund 130 Quadratmeter großer Kulturraum.

Das Budget Das Gesamtbudget der Gemeinde Griffen für das Jahr 2019 wurde mit einer Summe von 8.358.000 Euro angenommen. Darin enthalten sind der Ankauf eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Griffen sowie die Baumaßnahmen am Kirchplatz.

Der Gemeinderat hat auch beschlossen, die Feuerwehr Griffen mit einem neuen Tankfahrzeug mit 4000 Litern Fassungsvermögen auszustatten. Ebenso die Fortsetzung des gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes am Griffner Schlossberg im kommenden Jahr. „Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst“, sagt Müller. Das Projekt werde seit vier Jahren vom Arbeitsmarktservice und der Gemeinnützigen Personal Service GmbH (GPS) betreut. In dieser Zeit hätten 27 Langzeitarbeitslose und beeinträchtigte Personen beschäftigt werden können. Im Jahre 2018 sind sieben Personen auf fünf Arbeitsplätzen im Einsatz gewesen. Ein Projektteilnehmer konnte in die Privatwirtschaft vermittelt werden.Der Punkt zum geplanten Badehaus wurde von der Tagesordnung abgesetzt, obwohl es dafür im Gemeindevorstand einen einstimmigen Beschluss gab. „Wir stehen dem Projekt positiv gegenüber, wollen aber keine Haftungen übernehmen“, sagt Müller. Einstimmig abgelehnt wurde eine Auditierung zur „Familienfreundlichen Gemeinde“, weil die Kosten dafür zu hoch seien. Für die Quellsanierungen und Schutzgebiete wurden bezüglich der weiteren Vorgehensweise neue Richtlinien festgelegt.