© Petzen

Die Weihnachtsfeiertage sind der ideale Zeitpunkt, um Skifahren zu lernen. Die Skischule Petzen bietet daher zwei Kurse an: Der erste beginnt am 27. Dezember und endet am 31. Dezember. Der zweite Kurs findet in der ersten Jännerwoche, vom 1. bis zum 5. Jänner, statt. Skigefahren wird jeweils zwischen 9.30 und 12 Uhr.