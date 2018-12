Facebook

Nächstes Jahr soll nun der Neubau des Altstoffsammelzentrums beginnen © Simone Dragy

In Höhenbergen befindet sich das Altstoffsammelzentrum von Völkermarkt. Für die Müllentsorgung gibt es genaue behördliche Auflagen, die die Stadt nicht mehr erfüllt. „Wir werden regelmäßig von der Behörde aufgefordert, für einen gesetzesmäßigen Zustand zu sorgen. Das ist kein Prestigeprojekt. Wir sind als Gemeinde verpflichtet, Abfall und Sperrmüll zu entsorgen“, betont Umweltstadtrat Gerald Grebenjak (FPÖ) Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Zuerst wollte man eine Überdachung mit der Kostenhöhe von circa 70.000 Euro errichten. Das entspreche aber nicht mehr den Vorschriften. Also muss die Gemeinde 1,1 Millionen Euro in den Neubau investieren. Das Land schießt 250.000 Euro zu, die Gemeinde Diex beteiligt sich mit rund 20.000 Euro, die Bürger dürfen das Zentrum künftig mitbenützen. Die ÖVP kritisiert die Kosten: „Nach der Kostenexplosion für die Sanierung der Neuen Burg, kommt es nun auch beim Altstoffsammelzentrum zu erheblich mehr Kosten für Völkermarkt. Am 20. Dezember 2016 wurde ein Finanzierungsplan über 750.000 Euro beschlossen, jetzt sind es 1,1 Millionen Euro“, so Stadtrat Andreas Sneditz. Grebenjak dazu: „Die Kosten in der Baubranche haben sich leider enorm verteuert. Wir wollen etwas für die nächsten 30 bis 50 Jahre schaffen.“

