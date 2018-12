Auf 500 Quadratmetern will man den Kunden in Bad Eisenkappel ein modernes Einkaufserlebnis bieten. Der Schwerpunkt liegt auf regionalen Produkten. Außerdem setzt man im neuen Markt auf Energieeffizienz.

Geschäftsführer Bernhard Reiter (Zweiter von links) konnte die ersten Kunden nach der Wiedereröffnung willkommen heißen © KK/Zadruga

Nach den Umbauarbeiten der letzten Zeit konnte der Zadruga Spar-Markt in Bad Eisenkappel kürzlich neu eröffnet werden. Ziel war es, den Kunden ein modernes Einkaufserlebnis zu bieten.

„Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern haben wir das modernste Spar-Geschäftskonzept umgesetzt. Mit der Erweiterung des Sortiments bieten wir unseren Kunden eine große Auswahl für das tägliche Leben“, sagt Geschäftsführer Bernhard Reiter. Einen besonderen Schwerpunkt lege man auf nachhaltig produzierte, regionale Produkte. Ebenso wurde der Baumarkt komplett renoviert.

„Der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit findet sich auch in der hohen Energieeffizienz der Filiale wieder. Mit einem hochmodernen Energierückgewinnungssystem bei der Kältetechnik nutzen wir Abwärme für die Heizung“, so Reiter. Gemeinsam mit der Kelag wurden auf dem Parkplatz auch Stromtankstellen errichtet.