Am Weinberg in Völkermarkt züchtet eine Familie seit über vier Jahrzehnten Christbäume. Michael und Siegfried Haberl haben sich dabei der Nordmanntanne verschrieben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Familie, die für Christbäume lebt: Michael junior, Michael senior und Andreas Haberl (von links) © KLZ

Im Dezember heißt es bei Familie Haberl anpacken – die große Christbaumernte beginnt. Die ersten Bäume werden abgeschnitten, mit der Motorsäge „geputzt“ und im Netz verpackt. Neben Siegfried und Michael packt die ganze Familie mit an. „Wir ernten nur so viel, wie wir auch benötigen. Sollten uns einmal Bäume im Verkauf ausgehen, können wir immer noch nachschneiden“, sagt Michael Haberl. Verkauft wird ausschließlich in Völkermarkt und Wolfsberg. Neben Privathaushalten stehen die Haberl-Christbäume auch in zahlreichen Kirchen, Firmengebäuden und auch in der Gemeinde Völkermarkt