Erich Fritzer © Rosina Katz-Logar

Erich Fritzer war lange Zeit der älteste aktive Mediziner Österreichs und über 70 Jahre lang als Arzt in Bleiburg tätig. Fritzer, der liebevoll „Doc“ genannt wird, betreute ganze Generationen- von den Urgroßeltern bis zu den Urenkeln. Vor Kurzem verstarb er in seinem 102. Lebensjahr.

Im August 2017 feierte er seinen 100. Geburtstag im Seniorenzentrum in Kühnsdorf. Im Alter von 68 Jahren legte er seinen Kassenvertrag zurück, arbeitete aber als Privatarzt bis weit über 90 Jahre. 2014 sagte er etwa, er sei "medizinisch noch up to date".

Die Beerdigung findet am Sonntag, dem 23. Dezember, um 14 Uhr beim Stadtfriedhof Bleiburg statt.