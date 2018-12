Zwei Unterkärntner Buben ließen am heutigen Freitag ihre Haare abschneiden, damit krebskranke Kinder eine Perücke bekommen.

Laurell (7) und Leon (5) Hardank aus St. Primus haben gestern ihre langen Haare schneiden lassen, um sie dem Verein Haarspender als Weihnachtsgeschenk zu übergeben. Aus ihren langen Haaren werden Perücken für krebskranke Kinder entstehen. „Ich habe meine Haare jahrelang wachsen lassen“, erzählt Laurell, der die 1. Klasse der Volksschule in St. Primus besucht. Seine Haare hatten gestern eine Länge von 65 Zentimetern und wurden vom Friseur Markus Assel aus Eberndorf, der in seiner Freizeit ehrenamtlich bei den Barber Angels mitmacht. „Meine Mitschüler sind informiert und freuen sich auf mein neues Aussehen“, sagte er. Leons Haare, die auch abgeschnitten wurden, waren 40 Zentimeter lang. „Ich habe ein bisschen Angst vor dem Schneiden“, sagte der Fünfjährige. Beide hatten beim Frisör aber ein gutes Gefühl, weil sie mit ihrer Haarspende kranken Kindern helfen können. Dass die Familie jedes Jahr zu Weihnachten auch an das Spenden denkt, berichtete Mutter Stefanie, die als Polizistin arbeitet.