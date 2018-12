Feistritz of Bleiburg

Die Pisten der Petzen sind bereit für große und kleine Skifahrer © PETZEN/FLORIAN MORI

Wer am Freitag in Unterkärnten unterwegs war, hat sich vielleicht über die ersten Schneeflocken seit Langem gefreut – oder auch geärgert. Freude über Schnee gibt es aber auf jeden Fall im Skigebiet Petzen. „Wir wollten eigentlich schon Anfang Dezember in die Saison starten, mussten uns aber doch dagegen entscheiden. Es war bis vor Kurzem einfach noch zu warm“, sagt Hubert Ramskogler, Geschäftsführer der Petzen-Bergbahnen. Doch nun steht dem Ski-Vergnügen nichts mehr im Wege. „Die Pisten sind präpariert und es ist kalt genug.“

