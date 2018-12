Der Tourismus und alle 13 Gemeinden wollen, dass am Bahnhof Völkermarkt-Kühnsdorf ab 2015 auch Intercity-Züge halten werden. Ministerium lässt ÖBB Möglichkeiten prüfen.

So wird der neue Bahnhof in Kühnsdorf aussehen – er soll mit einem fernverkehrstauglichen Bahnsteig ausgeführt werden © KK/ÖBB

Seit bald zwei Jahren drängt die Region Südkärnten darauf, dass nach der Inbetriebnahme der Koralmbahn, die kurz nach Antritt der neuen Bundesregierung von 2014 auf Ende 2015 verschoben worden ist, am neuen Bahnhof Völkermarkt Kühnsdorf auch Intercity-Züge halten werden. Dahinter stehen alle 13 Gemeinden des Bezirkes, der Regionalverband und allen voran die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten, die im Februar 2017 auch eine Resolution an die ÖBB, das Land Kärnten und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie in Wien verfasst hat.

