Leute Ein Fest für die Völkermarkter Sportler

Viele VST-Mitglieder sind geehrt worden. Am Bild: Thomas Olschnig von den VST Adlern, der von Kienberger und Blaschitz eine Urkunde erhält © VST

Im Jahr 1868 wurde der Völkermarkter Sport- und Turnverein gegründet. Während man sich zu den Anfängen auf Turnübungen konzentrierte, kamen nach dem ersten Weltkrieg die Sportarten Fußball, Faustball, Schwimmen und Leichtathletik dazu. Mittlerweile gibt es neun Sektionen: Eishockey, Eisschießen, Fußball, Leichtathletik, Rudern, Schach, Ski, Tennis und Tischtennis.

Diese Sektionen und deren Mitglieder durfte Obmann Karl-Heinz Kienberger bei der internen 150-Jahr-Feier des Vereines in der Neuen Burg in Völkermarkt begrüßen. „Wir haben weit über 500 Mitglieder und viele internationale und nationale ausgezeichnete Sportler", ist Kienberger stolz. An der Feier selbst nahmen mehr als 200 Personen teil. Die Veranstaltung wurde als Anlass genommen, um die Vereinsgeschichte Revue passieren zu lassen und rund 90 Sportler, die sich sehr für den Verein engagieren beziehungsweise die schon viele Jahre dafür tätig sind, mit einer Medaille zu ehren. Auch die Vorstandsmitglieder Günther Barkowits, Wolfgang Malz, Josef Hoisl, Franz Grauf, Dieter Peschetz, Valentin Blaschitz, Günther Zikulnig, Kevin Müller und Renate Hermann wurden für ihre Verdienste geehrt. Gekonnt durch den Abend führte Ralf Pinter. Kurt Steiner, ASKÖ Kärnten-Präsident lobte in seiner Ansprache das Wirken des VST.

