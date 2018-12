Facebook

© Markus Traussnig

Der aus St. Michael ob Bleiburg stammende Grafiker und Fotograf Peter Krivograd (48) hat den Gemeindelogo-Wettbewerb der Marktgemeinde Feistritz gewonnen. Krivograd lebt in Klagenfurt und ist Geschäftsführer der Match Werbeagentur GmbH mit Sitz in Pörtschach. Sein Logo wurde am Donnerstag von einer Jury aus 52 Bewerbungen als bestes ausgewählt und wird mit 3000 Euro honoriert. Über seinen Sieg zeigt sich Krivograd sehr erfreut. „Ich habe ein Logo entwickelt, das unverwechselbar, schnell erfassbar, gut leserlich und in der Kommunikation klar und stark ist.“

Dargestellt sind die drei Lebensbereiche der Gemeinde, die Petzen und die Hügel, die Landschaft mit ihren Wiesen und Feldern sowie die Flüsse und der Pirkdorfer See. Der Pfeil deute auf die Tourismus- und Wirtschaftskompetenz der Marktgemeinde. „Ich freue mich, dass meine Heimatgemeinde nun ein professionelles Logo besitzt“, sagte Krivograd. So sieht das neue Logo der Marktgemeinde aus Foto © KK/Krivograd