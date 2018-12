MID Bau plant auf dem Schotterparkplatz neben der Umfahrungsstraße in Völkermarkt Fachmarktzentrum. Kosten: Fünf Millionen.

Auf dem Schotterparkplatz an der Umfahrungsstraße soll ein Fachmarktzentrum entstehen © Markus Traussnig

Andreas Messner bringt mit seinem Unternehmen, der MID Bau GmbH, viele Neuerungen in die Bezirksstadt Völkermarkt. Gerade erst eröffneten Hervis und Bipa an der Umfahrungsstraße, deren Geschäftsflächen ebenso von MID Bau errichtet wurden und die abrissfällige Germ-Liegenschaft gegenüber des Bezirksgerichtes soll im Frühjahr 2019 Geschichte sein. Stattdessen entsteht mit Absprache der Ortsbildkommision ein modernes Gebäude, in das die GKK, Arztpraxen und sechs (bereits verkaufte) Penthouse-Wohnungen untergebracht werden.

