Am Mittwochnachmittag kam es in Völkermarkt zu einem Unfall. Eine 61-jährige Pensionistin war mit ihrem Fahrradunterwegs. Beim Abbiegen wurde sie von einem Auto erwischt.

© Jürgen Fuchs

Eine 61-jährige Pensionistin aus Klagenfurt fuhr am Mittwochnachmittag um 15.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Klagenfurter Straße in Völkermarkt in Richtung Innenstadt.