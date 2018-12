Facebook

Biber siedeln bereits seit Längerem im Bereich von Neudenstein bei Völkermarkt © Naturschutzbund/Schneider

Im Mittelalter galt der Biber als Fisch und war vor allem in den Klöstern eine begehrte Fastenspeise. Während man Fleisch meiden musste, durfte alles „Fischige“ verzehrt werden und so kam Biber gebraten oder gedämpft auf den Tisch. Aber nicht nur aufgrund des Fleisches, sondern auch wegen des Pelzes wurden Biber lange bejagt. In weiten Teilen Europas waren diese Nagetiere weitgehend ausgerottet.

Durch konsequenten Schutz im 20. Jahrhundert haben sich die Bestände erholt und auch in Kärnten ist der Biber erneut heimisch geworden – so unter anderem entlang der Drau im Bereich von Neudenstein bei Völkermarkt. Was Naturschützer freut, ist Land- und Forstwirten ein Dorn im Auge. Denn Biber sind ausgezeichnete Baumeister, können nicht nur junge, sondern auch ausgewachsene Bäume annagen oder fällen. Sie verändern durch ihre Bauten ganze Uferlandschaften, wobei es durch das Aufstauen der Gewässer zu Überflutungen kommen kann. Biber, die reine Pflanzenfresser sind, laben sich darüber hinaus gerne in angrenzenden Maisäckern.

Zum Biber Nagetiere. Biber sind die zweitgrößten lebenden Nagetiere der Erde. Er ist ein semiaquatisches Säugetier. Das heißt, sein Lebensraum sind Gewässer und deren Uferbereiche. Biber ernähren sich ausschließlich von Pflanzen. Sie sind äußerst scheu, sodass man sie nur selten zu Gesicht bekommt. Auffallend sind Biberfraß und -burgen.

Um den Lebensraum von Pflanzen und Tieren zu schützen, hat sich der Naturschutzbund seit Jahren auf den Ankauf von Grundstücken spezialisiert, die von den Mitgliedern betreut werden. Nahe Schloss Neudenstein siedelt seit einigen Jahren eine große Biberfamilie, die durch ihre Dammbautätigkeit das ganze Gelände mit Wasser überstaute. „Die beiden angrenzenden Äcker wurden dabei so durchnässt, dass eine Bearbeitung mit Maschinen kaum mehr möglich ist“, sagt, Bundesgeschäftsführerin des Naturschutzbundes. Einen dieser Äcker konnte der Naturschutzbund bereits ankaufen. „Nun bitten wir um Spenden, um die gesamte Restfläche in der Größe von 8700 Quadratmetern zu erwerben und der Biberfamilie dort auf Dauer einen gesicherten Lebensraum zu bieten.“Von Seiten der Landwirtschaftskammer hat man dafür naturgemäß wenig Verständnis. „Der Biber ist nicht vom Aussterben bedroht. Im Gegenteil: Er vermehrt sich rasant und die Schäden für die Grundbesitzer nehmen ständig zu. Anstatt Naturschutzgelder in die weitere Verbreitung des Bibers zu investieren und damit das Problem zu vergrößern, sollte das Geld des Naturschutzes besser dafür verwendet werden, die betroffenen Grundeigentümer zu entschädigen“, sagt Landwirtschaftskammerpräsident