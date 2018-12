Facebook

Musiker Miha Strniša, Sängerin Sara Lešnik, Grafikerin Verena Loisel, Autorin Evelyn Steinthaler und Veranstalter Willi Ošina (von links) bei der Buchpräsentation © ZDRAVKO HADERLAP

Ein neues Buch „Peršmanhof 25. April 1945“ in ungewöhnlicher Form der Graphic Novel (illustrierter Roman) wurde am vergangenen Freitag von der Autorin Evelyn Steinthaler in der ehemaligen Volksschule Leppen/Lepenska šola bei Bad Eisenkappel präsentiert.