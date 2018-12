Vorige Woche wurde in Völkermarkt der Zubau der Plankenauer Filiale feierlich neu eröffnet. Filialleiter Albert Gomernig wurde in seinen Ruhestand verabschiedet.

Magnus Dulle, Elisabeth Weihs, Albert Gomernig, Thomas Prinz (von links) bei der Schlüsselübergabe © PLANKENAUER

Es ist ein Privileg, ein Familienunternehmen mit solchen Mitarbeitern in die Zukunft führen zu dürfen“, darin sind sich die beiden Geschwister Thomas Prinz und Elisabeth Weihs einig, die die Panther Gruppe (Reifenspezialist Plankenauer und Autoservicespezialist Fastbox) heute in der vierten Generation führen. Der Standort Völkermarkt hat sich unter der jahrzehntelangen Leitung von Albert Gomernig zu einem wichtigen Zugpferd für Plankenauer entwickelt. Umso wichtiger ist es, hier in die Zukunft zu investieren.

Die Standorterweiterung in Völkermarkt erfüllt die stetig steigenden Anforderungen und Kundenbedürfnisse bis ins kleinste Detail. Neben einer zusätzlichen Pkw-Bühne wurden auch eine neue, 400 Quadratmeter große Lkw-Halle installiert und das moderne Reifenhotel großzügig erweitert.

Schlüsselübergabe an neuen Filialleiter

Nach der feierlichen Segnung des neuen Zubaus durch den Völkermarkter Stadtpfarrer Zoltán Papp erfolgte die Schlüsselübergabe an den neuen Filialleiter Magnus Dulle. Er folgt nach 26 Jahren Gomernig nach, der die Entwicklung des Völkermarkter Standortes ab 1992 entscheidend geprägt hat. Als deutliches Zeichen der Würdigung seiner 36-jährigen Tätigkeit im Unternehmen konnte der scheidende Filialleiter die „Goldene Mitarbeitermedaille“ von WKO-Bezirksstellenleiter Reinhold Janesch entgegennehmen.

Über 150 Gäste bei der Neueröffnung

Die Neueröffnung wurde mit zahlreichen Ehrengästen gefeiert. Eingeladen waren namhafte Partner aus der Wirtschaft, maßgeblich am Bau beteiligte Firmen und viele Kunden beider Unternehmen. Mitgefeiert haben unter anderen der Völkermarkter Bürgermeister Valentin Blaschitz, Stadtrat Paul Wernig, Stadtrat und Kommandant der Polizeiinspektion Völkermarkt, Gerald Grebenjak, AK-Bezirksstellenleiter Adolf Buchbauer, der stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig sowie die Nationalratsabgeordnete Angelika Kuss-Bergner und der dritte Präsident des Kärntner Landtages, Josef Lobnig.

Reifen Plankenauer Filiale Völkermarkt. Klagenfurter Straße 46, 9100 Völkermarkt. Tel.: +43 4232 29 20-0

E-Mail: voelkermarkt@plankenauer.at

Pkw. Montage & Service.

Lkw. LLKW & Transporter Bühne, LKW/AS/EM/IND Service.

Weiters. Zweirad Kompetenzzentrum, Alufelgen Reparatur, Reifenhotel, Gummitechnik.

Öffnungszeiten. Montag bis Freitag: 8-12 und 13-17 Uhr.