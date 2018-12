Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schüler präsentierten ihre Arbeiten zum Gedenkjahr 2018 © PRAXIS-HAK

Kurz vor dem Ende und zugleich als Höhepunkt des Gedenkjahres 2018 präsentierten Schüler der Praxis-HAK Völkermarkt aus gleich drei Jahrgängen im Rahmen einer abwechslungsreichen Veranstaltung im Konzertsaal der Musikschule tonART die Ergebnisse verschiedenster Projektarbeiten zu historischen Themen.

Die Spannweite der vorgestellten Arbeiten, die in den Fächern Deutsch, Politische Bildung und Geschichte sowie Englisch in den letzten Monaten entstanden sind, reichte von Umfragen über literarische und journalistische Texte bis hin zu – auf Englisch vorgetragenen – Zukunftsvisionen. Für besonders lebhafte Momente sorgten die Schüler der 4BK, die Wendepunkte der österreichischen Geschichte seit 1918 in Form von dramatischen Szenen zum Leben erweckten.

Foto © PRAXIS-HAK

Als Ehrengast durfte Nationalratsabgeordnete Angelika Kuss-Bergner begrüßt werden. Sie zeigte sich von den Leistungen der Jugendlichen begeistert: „In meiner Funktion als Politikerin durfte ich an zahlreichen Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Ihr habt es aber wie niemand anderer geschafft, Geschichte und Gegenwart zu verbinden und mutige Blicke in die Zukunft zu wagen.“

Foto © PRAXIS-HAK

Als eine Kernbotschaft der Veranstaltung sah sie eine Kultur des Miteinanders, die gerade für die Politik ein Vorbild sein müsse. „Es braucht Wertschätzung statt Ausgrenzung, um gemeinsame Lösungen zu finden. Wir müssen andere hören und mitnehmen, um einen Schritt weiterzukommen.“