Die Galerie Vorspann/Vprega in Bad Eisenkappel eröffnete die diesjährige Weihnachtsausstellung. Um 150 Euro kann man Kleinformate namhafter Künstler aus dem Apen-Adria-Raum kaufen und damit Gutes tun.

Die Vernissage am "Südpol" am Freitag mit Künstlern und Ehrengästen © GALERIE VORSPANN

Im Rahmen des erstmalig durchgeführten Adventmarktes in Bad Eisenkappel am vergangenem Freitag eröffnete auch die südlichste Galerie Österreichs, die Galerie Vorspann in Bad Eisenkappel, ihre alljährliche, mittlerweile schon traditionelle Weihnachtsausstellung 46°29'11"N, 14°35'46"O - SÜDPOL 13.0" mit 68 Künstlern aus dem Alpen-Adria Raum. Mit ihren Werken vertreten sind unter anderen Regina Alfery, Eva Asaad, Rudi Benétik, Helga Cmelka, Frederica Gisana, Gustav Januš, Richard Kaplenig, Britta Keber, Dušan Kirbiš, Stephanie Klaura und Edwin Wiegele.

Sämtliche Ausstellungsobjekte können vorwiegend zum Preis von 150 Euro pro Stück erworben werden. Ein namhafter Betrag des Verkaufserlöses wird für einen karitativen Zweck der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach gespendet. Musikalisch umrahmt wurde die von Bürgermeister Franz Josef Smrtnik und Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik eröffnete Ausstellung vom virtuos spielenden Thomas Nečemer am Akkordeon.

Zu besichtigen ist der österreichische „SÜDPOL 13.0“ jeden Samstag vor Weihnachten von 10 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 0664/56 59 599 bis zum Frühjahr 2019.