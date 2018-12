Schwere Verletzungen erlitt Montag am späten Abend ein 16-jähriger Mopedlenker bei einem Verkehrsunfall in Wasserhofen. Der Schüler hatte eine Gehsteigkante gestreift und war gestürzt.

Der Schwerverletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Am Montag gegen 22 Uhr war ein 16-jähriger Schüler aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Moped auf der St. Kanzianer Landesstraße in Richtung Kühnsdorf unterwegs. In Wasserhofen geriet der 16-Jährige auf den rechten Fahrbahnrand, streifte die Gehsteigkante, kam ins Schleudern und stürzte. Mit schweren Verletzungen musste der Mopedlenker von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert werden.