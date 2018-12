Das Falke Haus in Loibach feiert 2019 drei Jahrzehnte Kulturarbeit. Der 9. Dezember mit dem ersten "openday" war der Start ins Jubiläumsjahr, in dem etliche Aktivitäten geplant sind.

Andrej Ofak und Borut Mori widmeten sich beim „Open day“ im Falke Haus musikalisch dem Thema Wasser - im Hintergrund eines der Alaska-Bilder von Hermann Falke, Ölmalerei auf Aluminium © HUBERT BUDAI

Am Sonntag lud Renate Falke mit ihrer neuen Ausstellungsserie „openday“ ins Falke Haus in Loibach, wo die Falke-Foundation, Galerie und Nachlass des Künstlers Hermann Falke (1933-1986) beheimatet sind. Das war auch der Start zur neuen Ausstellungsserie, mit der Renate Falke ihren Galeriebetrieb ins Jubiläumsjahr 2019 führen wird. Künftig wird es also "opendays" mit inhaltlichen Schwerpunkten jeweils als Auftaktveranstaltung und in der Folge nach Terminvereinbarung Besichtigungen geben. "Im Jahr 1989 fand im Falke Haus die erste Ausstellung statt. Aus Anlass der 30-jährigen Kulturarbeit am Lebensort Hermann Falkes sind im Jahr 2019 etliche Aktivitäten geplant, zu denen der ,openday' am 9. Dezember der Auftakt war", sagt Renate Falke.

