Am 9. Dezember findet ein Tag der offenen Tür im Falke Haus in Loibach statt. Zu besichtigen sind Flussbilder des Künstlers Hermann Falke.

Andrej Ofak und Borut Mori sind in Dravograd auf-gewachsen. Ihre musikalischen Improvisationen entstehen aus den Eindrücken unberührter Uferlandschaften der Drau © KK/FALKE HAUS

Im Zeichen des Wassers steht der „Open day“ am 9. Dezember von 14 bis 18 Uhr im Falke Haus in Loibach. Der Maler Hermann Falke (1933-1986) besuchte Flusslandschaften in aller Welt und verarbeitete in seinen Bildern deren starken Eindrücke. Zur Ausstellung der Flussbilder aus seiner Alaska-Serie präsentiert Renate Falke am Sonntag die „Naturaquarelle Kärnten“ des Künstlers Mario Reis, der die Sedimente Kärntner Flüsse zu Bildern gerinnen ließ.

Auch die Musik ist dem Wasser gewidmet: Andrej Ofak (Gitarre) und Borut Mori (Akkordeon) lassen um 15 Uhr „The Echoes of River Drava“ erklingen. Zu besichtigen sind an diesem Tag Aquarelle, Prägedrucke, Radierungen und Werke von Hermann Falke. Das Falke Haus (Loibach, Schulweg 17) beherbergt die Falke Foundation und den Großteil des Nachlasses des Künstlers. Terminvereinbarung unter 0664/40 62 430.