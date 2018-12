Bergweihnacht ORF sendet Weihnachtsgrüße aus Südkärnten

Am 24. Dezember wird in der ORF-Sendung "Bergweihnacht" die schönsten Seiten von Südkärnten gezeigt. Gedreht wurde mit Tina Maze, Rainer Schönfelder und Nik P.

Zabine Kapfinger und Nik P. bei Aufnahmen zur Bergweihnacht am Klopeiner See © ORF

Nik P., Bernarda Fink, Ingolf Wunder, Julia Cencig, Tina Maze, Rainer Schönfelder aber auch die Sternsinger von Globasnitz, Denise Slanitz von der Tageswerkstätte Sittersdorf und Lebzelter Gottfried Stöckl - sie alle spielen eine Rolle in der ORF-Sendung "Bergweihnacht", die traditionell im ORF 2 am 24. Dezember um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Zabine Kapfinger stellt dieses Jahr die facettenreiche Tourismusregion Südkärnten vor. 90 Minuten lang wird der Film sein. Seit Anfang des Jahres wird in der Region gedreht, Nik P. erkundete mit einem Boot den Klopeiner See und der bekannte Pianist Ingolf Wunder ließ mit einem Stück auf dem Flügel aufhorchen. Zabine Kapfinger und Ingolf Wunder bei Aufnahmen zur Bergweihnacht Foto © ORF

Der Film wird vor ab am 20. Dezember am Hauptplatz in Bleiburg den Publikum aus der Region vorgestellt. Die Open-Air Premierenfeier mit Livemusik, Genussständen und Geschichten zu den Dreharbeiten beginnt um 18 Uhr.

"In den Weihnachtsfeiertagen entscheiden Gäste, wohin es im diesjährigen Sommerurlaub geht. Für den Tourismus in Südkärnten ist die Ausstrahlung der ORF Bergweihnacht deshalb ein großer Gewinn", so Daniel Orasche von der Region Klopeiner See – Südkärnten. Auf Initiative der Kärnten Werbung und mit Unterstützung der Tourismusabteilung des Landes Kärntens wird bereits seit Anfang des Jahres an den Aufnahmen für die ORF Bergweihnacht 2018 gedreht.