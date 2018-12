Weihnachtszauber In Bleiburg wird jetzt gezaubert

Facebook

© kk/privat

Alle Jahre wieder am 8. Dezember ruft die Kulturstadt Bleiburg zum Weihnachtszauber. Die Eröffnung erfolgt nach dem zweisprachigen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, umrahmt von der Volksschule Heiligengrab, um 10.30 Uhr. Auf dem Weihnachtsmarkt wird unter anderem Kunsthandwerk aus der Region des Geoparks Karawanken präsentiert. Neben einem umfangreichen Kinderprogramm bringen die beiden Tenöre Oto Pestner (Slowenien) und Tobias Bauer (Deutschland) als Duo um 15 Uhr den „Zauber der Weihnacht“ in die Stadtpfarrkirche.

Das Programm Bleiburg. Weihnachtszauber am 8. 12.: um 9.30 Uhr zweisprachiger Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, 10.30 Uhr Eröffnung, Christkindlmarkt im Kulturni dom (14-17 Uhr), Konzert „2 Tenöre“ (Oto Pestner und Tobias Bauer) um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Um 16 Uhr: Geschenke für Kinder und Kindergeschichten im Kulturni dom, Tanz-Show-Einlagen des Tanzstudios Kunauer im EKZ Altes Lagerhaus, anschließend Geschenke für alle Kinder, um 16.20 Uhr 2. Verlosung des Weihnachtsgewinnspiels. Werner Otti live (17 Uhr EKZ Altes Lagerhaus und 19.30 Uhr Café Pazzo). Zum Ausklang: Stille Nacht und Marienlieder in der Stadtpfarrkirche (18 Uhr.)

Christkind hat Briefkasten in Bleiburg Zehn der Wünsche ans Christkind werden durch ein Gewinnspiel erfüllt

Im Rahmen des am 8. Dezember stattfindenden Christkindlmarktes in Bleiburg können Kinder ihre Wünsche ans Christkind in einen Briefkasten in der Stadtpfarrkirche einwerfen. Dieser steht ab dem Gottesdienst um 9.30 Uhr bereit. Zehn Wünsche werden erfüllt, die Ziehung erfolgt um 14 Uhr.