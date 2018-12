Facebook

Vorstände Obmann Edi Wernig, Schriftführer Rudi Wernig, Kassier Gerald Rohrmeister, Obmannstellvertreter Hannes Kulterer (von links) © Privat

Der Tennisclub ASVÖ Gösselsdorf hielt Ende November seine Generalversammlung ab. Obmann Edi Wernig konnte in seinem Bericht über das Vereinsjahr 2018 auf zahlreiche Veranstaltungen verweisen. So wurden etwa Vereinsmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen, ein Jugend-Tenniskurs mit 39 Teilnehmern, ein Familien-Rad- und Wandertag sowie das beliebte „Küchenschaben-Turnier“, ein Doppel- und Mix-Turnier, durchgeführt.