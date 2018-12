Facebook

Geschäftsführer Harald Sadovnik in seinem neuen Schauraum © Zdravko Haderlap

Von Menschenhand bearbeitetes Laubholz der vergangenen Jahrhunderte im neuen Glanz“ steht im Mittelpunkt der „Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH“ am ehemaligen Gelände der Zellstofffabrik Obir in Blasnitzen. Auf mehreren Tausend Quadratmetern hat sich im Zeitraum von wenigen Jahren ein durch und durch sortiertes Holzlager mit ausschließlich hochwertigen Altholzbeständen aus abgetragenen Holzhäusern und Wirtschaftsgebäuden aus dem mitteleuropäischen Raum entwickelt.

Qualität setzt sich also durch. So dauerte es nicht lange, dass sich sehr bald eine weltweite Nachfrage nach der hochpreisigen Qualitätsware einstellte. „Jeder einzelne Holzteil als exklusiver Werkstoff, dessen Verfügbarkeit von Jahr zu Jahr immer seltener wird, gewinnt als Unikat an Bedeutung“, so Geschäftsführer Harald Sadovnik zur Geschäftsphilosophie. Lieferungen an Großhändler und Großtischlereien nach Europa, in asiatische Länder oder nach Übersee stehen an der Tagesordnung.

Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH Firma. Blasnitzen 9, 9135 Bad Eisenkappel; Geschäftsführer Harald Sadovnik.

Schauraum. History & Style, handgefertigte Tische, Stühle, Lampen, Wandverkleidungen.

Geöffnet freitags 8-16 Uhr

Kontakt. Telefon (042 38) 83 04, 0664/256 47 54. Im Internet: www.historyandstyle.com

Unter der Bezeichnung „History & Style“ wurde zudem am vergangenen Wochenende ein finanziell sehr aufwendiger Schauraum mit 130 Quadratmetern am Betriebsgelände eröffnet. Möbliert mit robusten Tischen, Bänken, Hockern, Wandspiegeln und -verkleidungen, zum Teil aus alten Weinpressen von Tischlern herausgearbeitet, strahlt der Schauraum viel Geschichte sowie Wärme aus und lädt ein zum Verharren. Sadovnik: „Die mit Stil und Kreativität gestalteten Gustostücke können zudem an die Wünsche der Kunden individuell angepasst werden und ergeben somit ein einzigartiges Designerstück.“

Die Erfolgsgeschichte der auf Import und Export von Laubholzprodukten und Altholz spezialisierten „Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH“ hat bereits ab dem Jahr 1992 mit Betriebsgründer Janez Božič begonnen. Mit Sohn Harald Sadovnik in zweiter Generation ist das Unternehmen nun mit 23 Mitarbeitern einer der größten Altholzhändler weltweit. Sadovnik beliefert weltweit Tischler Foto © Zdravko Haderlap