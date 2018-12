Wunderbare Weihnachten: Winterbäume im kreativen Wollmantel bringen in der Adventzeit bunte Akzente in das Ortsbild. Gemeinschaft Tainach lässt zum dritten Mal den Dorf-Adventkalender erleuchten.

Im Hans Keber Park tragen heuer die Bäume Wollmäntel © KK/GEMEINSCHAFT TAINACH

Unter dem Motto "In Tainach die Weihnachtszeit gemeinsam feiern" hat die Gemeinschaft Tainach heuer ein umfangreiches Adventprogramm auf die Beine gestellt. Besonders auffällig: Die bestrickten Bäume im Hans Keber Park in Tainach und wer weiß, wo mittlerweile sonst noch überall. In Tainach bekommen nämlich die Bäume heuer im Winter einen bestrickend schönen Wollmantel. Durch die Initiative der Gemeinschaft Tainach haben bereits an die 20 kreative Frauen und die Kinder der Volksschule mit bunten Maschen den Bäumen ein Winterkleid gegeben.

„Wir wollen im Winter Farbe in unseren Ort bringen und nach außen hin zeigen, dass wir in Tainach zusammenhalten und an einem Strang ziehen, beziehungsweise mit vielen bunten Fäden stricken, häkeln oder knüpfen“, sagt Susanne Dissauer, die Ideengeberin.

Idee kommt aus den USA

Was in Houston (USA) vor über einem Jahrzehnt als Idee entsprang, kommt zusehends weltweit in Mode. „Urban knitting“ ist eine Form der Streetart, bei der Gegenstände oder Bäume im öffentlichen Raum bestrickt werden. Nun ist diese Form der Strickkunst in Tainach angekommen. Kaum war die Idee verbreitet, haben sich schon die ersten Handarbeitsbegeisterten „ihre“ Bäume im Hans Keber Park reserviert. Ein paar Tage später gab es bereits die ersten Wollmäntel für die Bäume.

Tainach: Bäume im Strickmantel Die Tainacher sind heuer besonders kreativ. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Bunt treiben es die Bäume im Hans Keber Park. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Viele Hände haben bereits gestrickt und gehäkelt. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Auch die Volksschule hat mitgemacht. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Maria Dissauer bei der Arbeit am Baum. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Auch Guido Dissauer legt Hand an. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Das erste Adventfenster wurde am Freitag geöffnet. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH Und der Nikolo kam auch vorbei, um die Kinder zu beschenken. KK/GEMEINSCHAFT TAINACH KK/GEMEINSCHAFT TAINACH KK/GEMEINSCHAFT TAINACH 1/12

Neben den bestrickten Bäumen gibt es im Hans Keber Park auch eine Adventhütte, die an den Advent-Wochenenden abwechselnd von Vereinen bespielt wird (siehe Infokasten) und Feiern, mit welchen die Gemeinsamkeit im Ort stärken soll, wie die große Adventfeier im Bildungshaus Sodalitas am vergangenen Sonntag.

Adventkalender über den ganzen Ort

Bereits zum dritten Mal gibt es auf Initative der Gemeinschaft Tainach auch einen gemeinsamen Dorf-Adventkalender. "Die Tainacher sind vom Dorf-Adventkalender so begeistert, dass wir es heuer bereits das dritte Mal machen“, freut sich Koordinatorin Dissauer. Sie fand sofort wieder 24 Bewohner, Institutionen und Betriebe, die für den jeweiligen Tag im Advent ein Fenster ihres Hauses schmücken. Der Phantasie und Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Meistens werden die Fenster am jeweiligen Tag nicht nur still geöffnet, sondern bei heißen Getränken und ein paar Adventhappen im Kreise der Nachbarn und Freunde. Auf diese Weise geht Tainach gemeinsam durch den Advent.

Am Freitag wurde der Adventkalender geöffnet Foto © KK/GEMEINSCHAFT TAINACH

Feierlich eröffnet wurde der Dorf-Adventkalender am Freitagabend mit allen Kindern des Ortes und ihren Familien. Dafür wurde im Hans Keber Park das erste Fenster mit den Kindern gestaltet. Es dient zusätzlich als Informationsfenster mit einem Plan, wo man "Adventfenster schauen“ kann. Heuer gibt es auch Adventfenster außerhalb von Tainach, in Hungerrain, Lassein und Admont. Es kam auch der Nikolo mit den zwei Engerln Johanna und Romina vorbei. Er hatte auf seiner Kutsche natürlich für jedes Kind ein gefülltes Sackerl dabei.

Termine im Advent 5. Dezember. Ab 17 Uhr kommt der Nikolo ins Haus.

24. Dezember. 15 bis 18 Uhr: Ausgabe Friedenslicht in der Adventhütte.

12. Jänner. Ab 9 Uhr Christbäume einsammeln. Adventhütte. Tainacher Vereine stimmen in der Adventhütte im Hans Keber Park auf die Weihnachten ein.

8. Dezember. 10 bis 20 Uhr. Sportverein SV Tainach mit Weihnachtsverlosung (18 Uhr).

15. Dezember. 10 bis 20 Uhr. Freiwillige Feuerwehr Tainach.

16. Dezember. 14 bis 20 Uhr. PVÖ-Ortsgruppe Tainach, Bläserquartett der Stadtkapelle Wolfsberg (16.30 Uhr).

22. Dezember. 10 bis 20 Uhr. Gemeinschaft Tainach.