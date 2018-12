Facebook

Täter flüchteten mit Schubkarre über Acker © APA/MUSA/MICHAEL WOLSCHLAGER

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag und Montag, in der Gemeinde Griffen, Völkermarkt, in zwei Baucontainer ein. Bei beiden Containern wurden die Schlösser aufgebrochen. Dann wurden verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge in derzeit noch unbekannter Schadenshöhe gestohlen. Das Diebesgut wurde mittels Schubkarre etwa 250 Meter weit über einen angrenzenden Acker verbracht, wo es in ein größeres Fahrzeug verladen wurde.