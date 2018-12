Als Einstimmung in den Advent lud die Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg-Feistritz am 2. Dezember zum Weihnachtsbasar auf den Dorfplatz in St. Michael. Einkaufsgutschein im Wert von 2500 Euro verlost.

Gewinner Richard Mandl (hinter dem Scheck) bei der Übergabe © KK/WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

Zum stimmungsvollen Auftakt in den Advent lud am Sonntag die Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg-Feistritz/Pliberk-Bistrica gemeinsam mit zahlreichen heimischen Anbietern nach St. Michael ob Bleiburg. Am Weihnachtsbasar auf dem Dorfplatz wurde ein vorweihnachtliches musikalisches Rahmenprogramm ebenso geboten wie heimische Handwerkskunst und bäuerliche Produkte. Zu den jüngsten Besuchern schaute der Nikolo am Nachmittag vorbei.

Erste große Weihnachtsverlosung

Am Nachmittag erfolgte dann die erste von drei mit Spannung erwarteten großen Verlosungen des heuer neu gestalteten 12.000-Euro-Weihnachtsgewinnspiels der heimischen Wirtschaftsgemeinschaft. Der Hauptgewinn – ein Einkaufsgutschein im Wert von 2500 Euro - blieb in der Gemeinde und ging an Richard Mandl aus Unterort/Podkraj. Als Draufgabe für den glücklichen Gewinner gab es einen Christbaum von der Gärtnerei Blumen Steiner aus Bleiburg. Übergeben wurde der Preis von den beiden Bürgermeistern Hermann Srienz und Stefan Visotschnig, Vizebürgermeister Vladimir Smrtnik, Günther Kuster, Friedrich Neubersch sowie Franz Ulrich.

Wer am Sonntag bei der ersten Verlosung in St. Michael leer ausgegangen ist, braucht jedoch nicht traurig zu sein. Die im Advent bei jedem Einkauf in Bleiburg und Feistritz gesammelten Gewinnlose behalten ihre Gültigkeit für die übrigen beiden Verlosungen. Die nächste steht nämlich schon am kommenden Wochenende an, wenn in Bleiburg am 8. Dezember der große Weihnachtszauber mit tollem ganztägigen Einkaufs- und Unterhaltungsprogramm ausgerufen wird.