Vier Feuerwehren standen Sonntagvormittag in Lassein im Löscheinsatz. In einem Wirtschaftsgebäude brannte ein Hoflader. Die Tiere blieben unverletzt.

Der Hoflader brannte im Freien völlig aus © FF Tainach

Von wegen ruhiger Adventsonntag: Am Vormittag standen in Lassein bei Völkermarkt mit der FF Völkermarkt, Tainach, Stein im Jauntal und St. Margarethen ob Töllerberg gleich vier Wehren im Löscheinansatz. In einem Wirtschaftsgebäude, in dem rund 120 Tiere waren, fing aus noch unbekannter Ursache ein Hoflader zu brennen an.