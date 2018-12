Am Sonntag und Montag wird Völkermarkt wieder zur Marktstadt. Es wird auf eine gute Mischung aus Alt und Neu gesetzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sonntag ist traditionell der Familien- und Shoppingtag, der Montag steht ganz im Zeichen der Traditionen © Weichselbraun

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – so ein altes Weihnachtslied. Bevor es aber soweit ist, kommt alle Jahre auch der Nikolo wieder. In der Bezirksstadt Völkermarkt hat er sogar seinen eigenen Markt, der auch heuer wieder am Sonntag und Montag stattfindet.