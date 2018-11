Facebook

Die Jugendlichen der LFS Goldbrunnhof beim Aufforsten eines Waldes © PRIVAT

Welche Einflüsse hat der Klimawandel auf unseren Wald und was können wir dagegen tun? Diese Fragestellungen bearbeitet der dritte Lehrgang der Landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof in Kooperation mit der „Klar!“-Region Südkärnten in diesem Schuljahr. Gemeinsam mit der Bezirksforstinspektion werden 30 Schüler so zu klimafitten Botschaftern ausgebildet. Im Rahmen des Unterrichts zur Land- und Forstwirtschaft soll auf die Thematik verstärkt eingegangen werden.