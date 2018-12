Facebook

Am Anfang der Woche waren die Räumfahrzeuge in Kärnten bereits im Einsatz © Weichselbraun

Auch wenn das winterliche Schneevergnügen Anfang der Woche von kurzer Dauer war, so hat die Winterdienstperiode bereits am 1. November begonnen und die Landesstraßenmeistereien stehen mit über 150 Geräten und Fahrzeugen sowie 420 Bediensteten in Einsatzbereitschaft. „Unsere Winterdienst-Mannschaften werden auch heuer wieder ihr Bestes geben, um Kärntens Verkehrswege sicher und befahrbar zu halten“, sagt Landesrat und Straßenreferent Martin Gruber.

