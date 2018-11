Facebook

Seit 2014 ist der Weg und Zugang zur Rosalienquelle wegen Steinschlaggefahr gesperrt, das Wasser aus der Quelle wurde vom Gefahrenbereich weggeleitet © Markus Traussnig

"Die Felsensicherung und Sanierung des Gehweges zur Rosaliengrotte haben oberste Priorität“, sagte Bürgermeister Bernard Sadovnik (EL) bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in Globasnitz. Mit EU-Mitteln aus dem Leader-Topf, dem Geopark Karawanken/Karavanke sowie Landes- und Gemeindemitteln sollen 180.000 Euro in die Sanierung der seit 2014 geschlossenen Grotte fließen. 12.000 Euro stehen aus Spendengeldern aus dem Hemmabier der Bleiburger Brauerei Breznik und den Hemma-Pilgerweckerln des Globasnitzer Bäckers Manfred Greiner zur Verfügung.