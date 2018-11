Facebook

Marktleiter Hans Christian Schussmann © KK/ARNOLD POESCHL

In der Umfahrungsstraße 6 präsentiert der 700 Quadratmeter große Hervis Store, der ma Donnerstag eröffnet, die neuesten Produkte und Trends aus den Bereichen Sport und Lifestyle. Für bete Beratung will das Team rund um Marktleiter Hans Christian Schussmann sorgen. Die Filiale ist die 10. in Kärnten und die 102. in ganz Österreich.